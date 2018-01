Décès du chroniqueur Red Fisher

Le célèbre chroniqueur de hockey Red Fisher est décédé. Le quotidien Montreal Gazette, pour lequel il a travaillé lors des 33 dernières années de sa carrière, a rapporté vendredi que Fisher avait rendu l’âme à l’âge de 91 ans.

Natif de Montréal, Fisher a suivi les activités du Canadien de 1955 à 2012, quand il a pris sa retraite à l’âge de 85 ans. Il a couvert 17 des 24 conquêtes de la coupe Stanley du Tricolore.

Sa première couverture de hockey a eu lieu le 17 mars 1955, soir de l’émeute au Forum à la suite de la suspension controversée de Maurice Richard pour un coup de poing asséné à un arbitre. Il a couvert les activités du Canadien pendant les années de gloire, des années 1950 à la fin des années 1970. Il a aussi été affecté à la Série du siècle en 1972 entre les joueurs de la LNH et l’équipe nationale de l’Union soviétique, ainsi qu’à la majorité des autres événements majeurs de hockey pendant six décennies

« Pendant plus de 50 ans, dans son Montréal chéri, Red Fisher a fait classe à part en matière de journalisme affecté au hockey — la voix autoritaire anglophone des nouvelles sur le Canadien et la Ligue nationale de hockey, a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans un communiqué. Red avait une passion remarquable pour le sport et une compassion remarquable pour les hommes qui le pratiquaient. Les mots de Red étaient importants parce que personne ne connaissait le sport, les joueurs ou les dirigeants mieux que lui. »

Fisher était connu pour son style direct et ses règles personnelles, incluant son refus de parler aux recrues. Il préférait aussi mettre fin à une entrevue si un joueur répondait à ses questions avec des clichés. Fisher a été nommé à l’Ordre du Canada le 29 décembre dernier. Tillie, son épouse pendant 69 ans, est décédée le 9 janvier dernier, à l’âge de 90 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants, Ian et Cheryl, ainsi que son petit-fils, Ryan.