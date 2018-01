Baseball: les règlements destinés aux lanceurs rejetés

New York — L’Association des joueurs de la Ligue majeure de baseball a rejeté des propositions de règlements visant à instaurer un chronomètre de 20 secondes entre chaque lancer et à limiter le nombre de visites au monticule. C’est ce qu’a appris Associated Press auprès d’une source d’information au courant de la décision. La décision de l’Association des joueurs pourrait forcer le baseball majeur à imposer unilatéralement ces changements, dont l’objectif est de réduire la durée des parties. En vertu de la convention collective, les dirigeants du baseball majeur peuvent apporter des changements aux règles du jeu en avisant un an à l’avance. Toutefois, ils n’envisagent pas de prendre de décision avant la prochaine réunion des propriétaires d’équipe, du 30 janvier au 1er février à Beverly Hills, en Californie.