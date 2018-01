Les athlètes russes témoigneront lundi

Lausanne, Suisse — Le Tribunal arbitral du sport (TAS) entamera ses audiences en appel lundi concernant les 39 athlètes russes disqualifiés des Jeux de Sotchi pour dopage et suspendus à vie des Olympiques. Deux témoins clés, le dénonciateur russe Grigory Rodchenkov et l’enquêteur de l’Agence mondiale antidopage Richard McLaren, témoigneront par vidéoconférence ou conférence téléphonique lors de ces audiences à huis clos, a précisé le TAS par voie de communiqué mercredi. La cour a mentionné que les audiences devraient se dérouler sur six jours au palais des congrès de Genève. Les athlètes sanctionnés nient avoir participé au programme de dopage institutionnalisé en Russie en prévision des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.