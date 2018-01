Virtue et Moir seront les porte-drapeaux canadiens aux Jeux de Pyeongchang

Les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moir seront les porte-drapeaux du Canada lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, le mois prochain.

Les médaillés d’or olympiques en danse ont participé à une cérémonie mardi, à Ottawa, à laquelle a également participé le premier ministre, Justin Trudeau.

Virtue et Moir ont pris part à leurs premiers Jeux il y a huit ans, à Vancouver, où ils ont décroché la médaille d’or et sont devenus des têtes d’affiche. Quatre ans plus tard, à Sotchi, ils ont obtenu la médaille d’argent.

Les porte-drapeaux ouvriront la marche d’une équipe canadienne composée d’environ 230 athlètes lorsqu’elle défilera, le 9 février 2018, lors de la cérémonie d’ouverture.

« Être nommés les porte-drapeaux du Canada est le plus grand honneur de notre carrière et nous sommes très reconnaissants envers le COC pour sa confiance en nous, a déclaré Moir par communiqué. Nous participerons à la cérémonie d’ouverture avec une équipe d’athlètes canadiens forts, confiants et inspirés. Un groupe qui représentera avec brio notre grande nation sur la plus grande scène du monde. »

« Le privilège de porter le drapeau vient avec une grande responsabilité que nous ne prenons pas à la légère », a pour sa part ajouté Virtue.

Virtue et Moir deviennent le premier couple de l’histoire olympique canadienne à porter le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux.

« Tessa et Scott sont des champions et ils ont toujours représenté le Canada si solidement et avec tant grâce. Ils sont devenus deux des plus grands ambassadeurs du Mouvement olympique au Canada, a noté la présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith. Leurs coéquipiers les admirent, leurs adversaires les respectent, et leurs partisans les adorent. »

Virtue et Moir ont connu du succès sur la scène internationale tôt en carrière. Ils sont d’abord devenus champions mondiaux juniors en 2006, puis aux Championnats du monde seniors, vice-champions à leur toute première participation, en 2008. un an plus tard, ils sont montés sur le podium, décrochant une médaille de bronze.

Ils ont connu le moment fort de leur carrière à Vancouver 2010 en devenant non seulement les premiers Nord-Américains, mais aussi les plus jeunes patineurs à décrocher l’or olympique en danse sur glace. Ils n’étaient alors âgés que de 20 et 22 ans, respectivement.

Après les Jeux de Sotchi, les Ontariens ont ensuite pris une sabbatique de deux ans avant d’effectuer un retour à la compétition, dans l’espoir de décrocher un autre titre olympique. Virtue et Moir ont déjà indiqué qu’ils accrocheront leurs patins après les Jeux de Pyeongchang.

Leurs principaux rivaux en Corée du Sud seront les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont surpris les Canadiens en finale du Grand Prix de patinage artistique en décembre.

La hockeyeuse Hayley Wickenheiser a été la porte-drapeau du pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Sotchi en 2014, et la patineuse de vitesse Clara Hughes avait obtenu le même honneur aux Jeux de Vancouver en 2010.

Les Jeux de Pyeongchang se dérouleront du 9 au 25 février.