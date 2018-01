Christopher Spring obtient le bronze à Saint-Moritz

Saint-Moritz — Le Canadien Christopher Spring a grimpé sur la troisième marche du podium en bob à quatre, dimanche, en Coupe du monde de bobsleigh.

Spring, accompagné de ses freineurs Bryan Barnett, Lascelles Brown et Neville Wright, a concédé seulement 0,53 seconde à l’éventuel vainqueur de l’épreuve présentée sur la légendaire piste de Saint-Moritz, l’Allemand Johannes Lochner.

Il s’agissait de la première médaille de Spring en carrière à l’endroit où la discipline est née. « Je me suis toujours bien senti ici sur la piste, et j’ai l’impression que la malchance m’a souvent empêché de grimper sur le podium, donc je suis heureux de finalement avoir pu y parvenir aujourd’hui », a commenté Spring.

De plus, c’était la deuxième médaille en bob à quatre de Spring cette saison, et sa quatrième en carrière. Il avait décroché l’or et l’argent plus tôt cette saison en bob à deux.

Lochner, le meneur au classement de la Coupe du monde, a signé un chrono de deux minutes et 8,42 secondes pour l’emporter, lui permettant du même coup de s’approcher du globe de cristal.

Nouveau record

L’Allemand, qui est également champion du monde, ainsi que ses coéquipiers Sebastian Mrowka, Joshua Bluhm et Christian Rasp ont retranché seulement 0,14 seconde au temps de son compatriote, Francesco Friedrich.

Même s’il a concédé la victoire, Friedrich et ses coéquipiers, Candy Bauer, Martin Grothkopp et Thorsten Margis, ont pu établir un nouveau record de piste en signant un temps de 1:04,15 en deuxième manche.