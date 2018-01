Trois Québécois dans l’équipe olympique canadienne de slopestyle et big air

Les athlètes qui représenteront le Canada en slopestyle et en big air aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain.

Montréal — Les Québécois Laurie Blouin, Maxence Parrot et Sébastien Toutant représenteront le Canada en slopestyle et en big air aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le trio se joindra à Mark McMorris, médaillé de bronze en slopestyle à Sotchi en 2014, Tyler Nicholson, Spencer O’Brien et Brooke Voigt.

Blouin, de Stoneham, a été sacrée championne du monde de slopestyle en mars dernier.

« Ça représente beaucoup dans ma carrière : mes premiers Jeux olympiques, a confié Blouin. J’ai pas mal d’attentes. Mon but, c’est de me rendre en finale et, si je suis en finale, c’est d’obtenir une médaille. Donc, je m’entraîne fort pour ça. »

Parrot, de Bromont, compte huit médailles aux X Games, dont deux d’or consécutives acquises en big air à Aspen en 2016 et 2017. Quant à Toutant, il a récolté sa sixième médaille des X Games l’an dernier lorsqu’il a mis la main sur le bronze en slopestyle.

Les épreuves de slopestyle en snowboard seront présentées du 10 au 12 février, au parc de neige de Phoenix. Les épreuves de big air seront présentées du 19 au 24 février, sur une rampe spécialement construite pour l’occasion au Centre de saut à ski d’Alpensia.