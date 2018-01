Alex Harvey décroche une médaille de bronze au Tour de Ski

Le Québécois Alex Harvey a obtenu son premier podium cette saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski de fond, samedi, lorsqu’il a décroché la médaille de bronze lors du 15 kilomètres départ de masse au Tour de Ski.

Harvey s’est retrouvé dans un quatuor lors d’un sprint déchaîné vers le fil d’arrivée et a complété l’épreuve avec un temps de 38 minutes et 41,2 secondes.

Il a concédé neuf dixièmes de seconde à l’éventuel vainqueur, le Kazakh Alexey Poltoranin, et une demi-seconde au Russe Andrey Larkov. Le Suisse Dario Cologna a abouti au pied du podium, à 1,4 seconde de Harvey.

« Ce fut un bon résultat, surtout en classique. C’est mon premier podium en ski classique depuis les Championnats du monde de 2015, et c’est vraiment bon d’avoir pu le réaliser sur un parcours aussi difficile », a déclaré Harvey, dont il s’agissait de la 25e médaille en Coupe du monde et de son huitième podium en carrière au Tour de Ski.

Harvey a eu beaucoup de succès lors de l’avant-dernière étape du Tour de Ski, où il avait terminé deuxième et troisième de la course classique. L’une de ses cinq médailles acquises aux Mondiaux a notamment été obtenue à Val di Fiemme, lorsqu’il a terminé troisième dans une course de sprint classique en 2013.

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges s’est hissé en tête de peloton et y est demeuré pendant les 10 premiers kilomètres de la course.



« Je savais que certains gars éprouvaient des ennuis, alors j’ai essayé de vraiment mener le rythme aujourd’hui. Je me sentais bien et j’ai pris mes responsabilités, parce que je voulais vraiment rendre les choses difficiles », a évoqué Harvey.

« Après le deuxième tour, les gars à l’avant ont commencé à pousser le rythme et j’ai pu les accompagner, a-t-il poursuivi. Ça s’est joué à partir de là. »

Harvey s’est échappé avec un groupe de cinq fondeurs au cinquième de six tours. Dans la dernière boucle de 2,5 kilomètres, le seul Canadien inscrit était dans un groupe de quatre à l’avant du peloton.

« Je tirais à mon tour à l’avant. C’était dur, mais je savais que ça l’était pour tout le monde. Quand nous avons eu une petite pause, je voulais m’assurer que nous puissions continuer. Dario [Cologna] et moi avons fait beaucoup de travail. Il a été quatrième au sprint, alors nous avons peut-être utilisé un peu d’énergie, mais nous avons pu nous séparer [de certains des meilleurs fondeurs au classement général]. »

Après six des sept épreuves prévues au Tour de Ski, Cologna domine en vertu d’un chrono cumulatif de deux heures, 20 minutes et 37,7 secondes. Il est suivi de Poltoranin, à 1:14,4, du Russe Sergey Ustiugov, à 1:21,5, et de Harvey, à 1:22,7.

« L’objectif de demain sera de ne pas trop travailler sur les plats, mais de rester dans la course, a résumé Harvey. Je veux économiser mon énergie pour la montée, mais ne pas être rattrapé par les gars derrière moi. Ce n’est pas ma course préférée, mais les gars autour de moi sont tous dans le même bateau. »

Chez les dames, la Norvégienne Heidi Weng a remporté le 10 km départ de masse en 29 : 07,9. Elle a devancé dans l’ordre la Finlandaise Krista Parmakoski et l’Autrichienne Teresa Stadlober. Aucune fondeuse canadienne n’a pris le départ de cette épreuve.

Dimanche, les fondeurs prendront part à une poursuite de 9 km, qui culminera au sommet de l’Alpe Cermis, dont la pente atteint à un certain point 25 pour cent.