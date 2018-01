Alex Harvey, 4e dimanche à la poursuite 15 km style libre du Tour de ski

Lenzerheide, Suisse — Le Québécois Alex Harvey a pris lundi le quatrième rang de la troisième épreuve du Tour de ski, en Suisse, soit la poursuite de 15 kilomètres style libre.

Grâce à cette performance, le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges s’est hissé en quatrième position au classement général du Tour, qui compte sept étapes.

Le Suisse Dario Cologna, qui domine le classement général, a remporté l’épreuve de lundi, devant les Russes Sergey Ustiugov et Alexander Bolshunov.

Cologna a signé un chrono de 34 minutes et 56,6 secondes et a devancé Ustiugov par 17,6 secondes. Cologna a ainsi ravi le maillot de meneur au Russe.

S’élançant de la neuvième place, Harvey a rallié l’arrivée en 35 : 43,4. Il a terminé à 1,3 seconde seulement de Bolshunov et du troisième rang.

« C’était vraiment une très, très bonne journée. À un kilomètre de la fin, on était encore à 15 secondes derrière le troisième. On est revenu sur le Russe dans le dernier kilomètre. Le groupe dans lequel j’étais a vraiment bien travaillé et a eu une très bonne fin de course », a décrit Harvey.

« Les conditions étaient vraiment difficiles par contre. Dans les montées, c’était vraiment une neige très lente, donc c’était vraiment musculaire et vraiment difficile pour tout le monde, mais j’avais de super bons skis dans les descentes et j’ai eu un bon sprint à la fin. C’était vraiment une très bonne journée et une belle façon de rebondir après la déception d’hier », a poursuivi celui qui a également pris le septième rang de la première étape du Tour, samedi, et le 20e rang de la deuxième, dimanche.

Harvey a un retard 1:01,8 sur Cologna, après trois épreuves.

Les skieurs profiteront d’une journée de repos mardi, tandis que le Tour de ski se déplacera jusqu’à Oberstdorf, en Allemagne, pour accueillir le sprint classique mercredi.