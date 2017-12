Une septième place pour Alex Harvey, en lever de rideau du Tour de ski

Lenzerheide — Alex Harvey a entamé le Tour de ski avec une septième place au sprint libre de 1,5 km en ski de fond, samedi.

Son parcours a pris fin en demi-finales lors de la première des sept épreuves se déroulant en Suisse, en Allemagne et en Italie, jusqu’au 7 janvier.

« C’est un très bon début. C’est toujours important d’obtenir des points bonus dans la première étape, a déclaré Harvey. Si je regarde l’ensemble, il y avait peut-être seulement quelques prétendants devant moi. Les autres gars étaient tous de purs sprinteurs. J’ai obtenu beaucoup de temps sur ces gars-là, donc c’était un bon début et mon meilleur résultat au sprint de la saison. »

Son temps de 3:03,44 lui a valu le 18e rang des qualifications et lui a permis de se qualifier pour la ronde finale.

« Dans la qualification, je ne me sentais pas bien, mais je me sentais mieux au fur et à mesure que la journée avançait. C’est important le premier jour, de bien se sentir, parce que c’est un long 10 jours de course. Il est bon de reprendre le rythme et de trouver les jambes de course », a déclaré Harvey.

Le Québécois a remporté sa vague de quart de finale en 2:58,84, malgré un avertissement verbal pour obstruction.

« Je ne suis pas le plus rapide au départ, et j’ai été un peu gêné. C’était un parcours de deux tours, alors j’ai vraiment essayé de pousser au deuxième tour et de me rendre à l’avant, a déclaré Harvey. Nous avons eu de très bons skis que j’ai utilisés à mon avantage dans les descentes et j’ai pu me propulser à l’avant dans le droit final. »

Il s’est ensuite rendu en demi-finale où il a été devancé par les Français Lucas Chanavat (3:01,63) et Richard Jouve (3:01,97). Son chrono de 3:01,98 n’a pas été suffisant pour atteindre la finale.

« J’ai essayé de faire la même tactique en demi-finale. La neige (fraîche) rendait les dépassements difficiles. La neige n’était pas la même partout et je ne voulais pas être en tête lors de la première descente, a ajouté Harvey. J’avais beaucoup de vitesse en arrivant à la ligne d’arrivée et je me rapprochais du skieur français, mais c’était trop peu trop tard.

« Dans le Tour, il est parfois acceptable de ne pas faire la finale parce que c’est une étape de plus pour exténuer les jambes — cela peut revenir contre vous un peu plus tard, alors ça va. »

Le Russe Sergey Ustiugov (2:57,28) a remporté l’or, alors que l’Italien Federico Pellegrino (+ 1,00 seconde) et le Français Lucas Chanavat (+ 2,76 secondes) ont respectivement pris l’argent et le bronze.

Devon Kershaw, de Sudbury, en Ontario, était le seul autre Canadien inscrit. Le spécialiste de la distance a terminé 86e de la qualification.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, sera de retour en action dimanche, pour le 15 km classique.