Présence incertaine de la Russie aux Jeux paralympiques

Bonn, Allemagne — Le Comité international paralympique a déclaré qu’il tranchera le mois prochain sur la question de savoir si la Russie pourra ou non participer aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Le président du CIP, Andrew Parsons, a dit qu’« à notre grande déception et frustration, il n’y a pas de progrès » quant aux demandes du CIP formulées envers les autorités russes sur la question de savoir si elles reconnaissent ou nient les preuves alléguant qu’elles auraient supervisé un programme de dopage institutionnalisé dans le pays. Le CIP a ajouté que la décision définitive sera prise « vers la fin de janvier ». La Russie a été écartée des Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016 à cause du dopage. Le président du CIP à l’époque, Philip Craven, avait dit que la volonté de la Russie « d’obtenir des médailles au détriment de l’éthique [le] dégoû[tait] ».