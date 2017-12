Erik Guay termine la descente de Val Gardena 32e

Photo: Alessandro Trovati Associated Press

Erik Guay a terminé au 32e rang de la descente dans le cadre de la Coupe du monde de ski alpin de Val Gardena, samedi, et laissé sous-entendre qu’il avait commis une erreur en y participant.

Guay, qui a raté les deux premières manches de la saison à Lake Louise et Beaver Creek en raison de maux de dos, était de retour sur les pistes à Val Gardena cette semaine. Ses résultats se sont toutefois révélés en deçà des attentes, puisqu’il a pris le 16e rang de la descente d’entraînement plus tôt cette semaine et le 12e du super-G, vendredi.

Après avoir franchi le fil d’arrivée de la piste Saslong en une minute et 59,23 secondes samedi, Guay a déclaré à Radio-Canada : « C’est une erreur d’être venu à Val Gardena. J’aurais dû faire une croix sur la saison jusqu’à ce que je sois guéri ». Guay se serait d’ailleurs de nouveau blessé au dos sur la fameuse « bosse de chameau » à la mi-parcours de la descente.

Il aurait également confié aux journalistes présents sur place qu’il suspendait sa saison.

Immédiatement, des rumeurs ont commencé à circuler à l’effet que le Québécois âgé de 36 ans pourrait devoir s’absenter des Jeux olympiques de Pyeongchang, en février, tout comme sa compatriote Marie-Michèle Gagnon. Le 30 novembre, la skieuse de Lac-Etchemin s’est luxé l’épaule gauche et s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit lors d’une chute survenue à la descente de Lake Louise, la forçant à mettre une croix sur la saison et les JO.

La Presse canadienne a laissé un message à Canada Alpin afin d’obtenir des clarifications au sujet de Guay.

Le skieur de Mont-Tremblant, qui a subi six interventions chirurgicales aux genoux au fil de sa prestigieuse carrière, a été victime d’une rupture ligamentaire à la vertèbre T2 à la suite d’une vilaine chute lors d’un entraînement au Chili l’automne dernier.

En piste, Aksel Lund Svindal a souligné le 50e anniversaire du prestigieux parcours de descente de Saslong en l’emportant dans le cadre d’un doublé norvégien complété par son coéquipier Kjetil Jansrud.

Svindal, qui a signé une sixième victoire en carrière à Val Gardena — quatre fois en super-G et deux fois en descente — a signé un temps de 1:57,00. Il a devancé Jansrud par seulement 59 centièmes de seconde.

« C’était une bonne descente. Était-elle parfaite ? Probablement pas, mais je dois avoir fait quelque chose de bien, a dit Svindal. Tu ne recherches pas la descente parfaite. Tu veux un niveau de performance élevé et éviter les erreurs, et aujourd’hui je n’en ai commise aucune.

« La vitesse moyenne sur cette piste est assez élevée. Il n’y a pas de place à l’erreur, et tu dois maintenir le rythme jusqu’au fil d’arrivée, et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui », a poursuivi Svindal.

L’Autrichien Max Franz, le vainqueur de l’an dernier à Val Gardena, a fini troisième à 0,85 seconde.

Manuel Osborne-Paradis fut le meilleur représentant de l’unifolié avec une 15e position. Ses compatriotes Benjamin Thomsen et Tyler Werry ont respectivement abouti aux 30e et 66e rangs.

Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive de Svindal en descente après celle de Beaver Creek, au Colorado, et de son 34e triomphe au total en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Svindal a ainsi brisé l’égalité qui persistait avec Bode Miller au huitième rang de l’histoire à ce chapitre en carrière en Coupe du monde. Svindal tentera maintenant de rejoindre au septième échelon Benjamin Raich, qui a signé 36 victoires en carrière.

Cette victoire a aussi propulsé Svindal en tête du classement général et de la descente en Coupe du monde.

Le circuit se déplacera maintenant vers Alta Badia pour un slalom géant et un slalom géant en parallèle, qui seront respectivement présentés dimanche et lundi. Guay ne devrait toutefois pas y être.