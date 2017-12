Bloemen et Kodaira établissent de nouveaux records du monde en patinage de vitesse

Photo: Rick Bowmer Associated Press

Kearns (Utah) — Le Canadien Ted-Jan Bloemen et la Japonaise Nao Kodaira ont établi de nouveaux records du monde, dimanche, à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Salt Lake City.

Bloemen a terminé le parcours de 5000 m en 6 min 01 s 86. L’Allemand Sven Kramer détenait le précédent record, établi à 6 min 03 s 32. Patrick Beckert, de l’Allemagne, a terminé au deuxième rang à 6 min 10 s 80 et son compatriote Moritz Geisreiter a complété le podium à 6 min 11 s 47.

Kodaira a franchi la distance de 1000 m en 1 min 12 s 09 lors de l’épreuve chez les dames, sa troisième victoire en trois jours. Elle a ainsi surpassé le record établi par l’Américaine Brittany Bowe à 1 min 12 s 18.

Miho Takagi, du Japon, s’est hissée sur la deuxième marche du podium à 1 min 12 s 63 et la Russe Yekaterina Shikhova (1 min 13 s 23) a suivi au troisième rang. La Canadienne Kaylin Irvine a été reléguée au 12e rang.

Le Russe Denis Yuskov s’est encore une fois imposé au 1000 m masculin, grâce à un temps de 1 min 06 s 92. Yuskov a devancé le Néerlandais Koen Verweij par deux centièmes de seconde, tandis que Pavel Kulizhnikov a terminé troisième. Le Canadien Vincent De Haître a dû se contenter de la cinquième position.

Par ailleurs, la Russe Natalia Voronina (3 min 57 s 70), qui a abaissé sa marque personnelle par plus d’une seconde, est sortie victorieuse du 3000 m féminin. La Tchèque Martina Sablikova et l’Allemande Claudia Pechstein ont respectivement remporté les médailles d’argent et de bronze.

La Canadienne Ivanie Blondin a quant à elle pris le quatrième rang. Elle a amélioré son meilleur chrono. La patineuse d’Ottawa a franchi la distance en 3 min 59 s 47, soit 2,72 secondes de mieux que son ancien record. Les autres représentantes de l’unifolié, Isabelle Widemann (4 min 02 s 36) et Brianne Tutt (4 min 04 s 15), ont respectivement terminé en 7e et 10e position.