Le Québécois Alex Harvey termine 10e à la Coupe du monde de ski de fond

Davos (Suisse) — Le Québécois Alex Harvey a fini 10e au 15 km style libre à la Coupe du monde de Davos de ski de fond, dimanche.

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges, près de Québec, a signé un chrono de 34 min 57 s 40, terminant à 61,2 secondes du vainqueur, le Français Maurice Manificat.

Les Russes Sergey Ustiugov et Alexander Bolshunov ont complété le podium en 34 min 00s 20 et 34 min 10 s 90, respectivement.

« C’est probablement le résultat qui me donne le plus de satisfaction cette saison, compte tenu de l’endroit où nous sommes et avec l’altitude et le type de parcours, a dit Harvey. Je suis vraiment content, c’est mon premier top 10 ici. »

En 2016, Harvey a fini 12e au 30 km style libre disputé au même endroit. Dimanche, il a graduellement grugé des places.

« Au premier tour, c’était souffrant et j’étais environ 25e, raconte-t-il. Tranquillement pas vite, j’ai pu remonter. J’ai eu un bon dernier tour, mais l’altitude, c’est difficile. J’ai commencé à une vitesse que je croyais être en mesure de tenir pour trois tours et ç’a été bon. Aux temps de passage, je montais progressivement au classement. Dans un parcours comme celui-ci, ça casse beaucoup si on part trop vite. »

Le Canada était aussi représenté par Devon Kershaw (44e), Graeme Killick (59e), Russell Kennedy (68e) et Julien Locke (94e).

Chez les dames

La Québécoise Cendrine Browne s’est classée 45e sur 10 km, en style libre.

La fondeuse de Prévost, au nord de Saint-Jérôme, a obtenu un temps de 27 min 34 s 40. Elle a eu deux minutes et 5,9 secondes de retard sur la Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg, qui a signé sa première victoire de la saison en Coupe du monde.

La Norvégienne Ragnhild Haga a fini deuxième, à 5,9 secondes, et la Finlandaise Krista Parmakoski troisième, à 7,9 secondes.

Charlotte Kalla, de la Suède, qui mène au classement général, a récolté la huitième position, à 26 secondes de la gagnante.

Katherine Stewart-Jones de Chelsea, en Outaouais, a quant à elle pris le 74e rang.