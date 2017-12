Sport automobile: retour de Lance Stroll à Daytona

La saison de Stroll n’est pas terminée ; il participera aux 24 heures de Daytona

La saison du pilote québécois Lance Stroll n’est pas terminée puisqu’il participera aux 24 heures de Daytona en janvier prochain, a annoncé l’équipe Williams par voie de communiqué jeudi matin.

Stroll pilotera une voiture de l’équipe Oreca-Gibson. Le pilote, âgé de 19 ans fera équipe avec les pilotes de Formule E Felix Rosenqvist et Robin Frijns, ainsi que Daniel Juncadella.

Le pilote originaire de Mont-Tremblant participera à cette épreuve pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir été recruté par l’équipe de Chip Ganassi en 2016.

« Je serai en piste avec certains de mes bons amis et ce sera très amusant de participer de nouveau à cette course, a déclaré Stroll par voie de communiqué. Nous sommes quatre jeunes espoirs, donc ce sera très amusant, car nous nous connaissons depuis très longtemps. Une bonne partie des succès à Daytona est attribuable aux pilotes avec lesquels tu fais équipe, donc j’ai vraiment hâte. »

Stroll sera le deuxième pilote de F1 à prendre part à cette course annuelle, puisque l’Espagnol Fernando Alonso a déjà confirmé son inscription il y a quelques semaines.

Stroll, qui a conclu sa première saison en carrière en F1 dimanche dernier à Abou Dhabi, a terminé au 12e rang du classement des pilotes de F1.

« Je n’aurai pas à gérer la quantité de carburant ni mes pneus, et je crois que je vais m’amuser puisque cette course se déroule à haute intensité et qu’il y a beaucoup de trafic en piste. […] Je suis reconnaissant à Williams de me laisser participer à la course de Daytona afin de garder mes réflexes pendant l’hiver. »

Des essais privés se dérouleront sur le prestigieux circuit situé en Floride du 5 au 7 janvier, et la course aura lieu les 27 et 28 janvier prochains.