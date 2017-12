Lindsey Vonn: les jeux et une révolution

Vonn collectionne les victoires — 77 en Coupe du monde, record du circuit féminin, quatre globes de no 1 mondiale et deux titres planétaires —, mais aussi les pépins physiques.

Coupe du monde/Lake Louise : Vonn, la force des habitudes, avant une révolution

Lake Louise — L’Américaine Lindsey Vonn, reine des épreuves de vitesse, retrouve à partir de vendredi à Lake Louise l’étape de Coupe du monde qui lui réussit le mieux et où elle espère défier l’hiver prochain les meilleurs skieurs de la planète dans une « bataille des sexes » sur skis.

Avec son impressionnante collection de 14 victoires en descente et quatre autres en super-G depuis ses débuts en 2001, c’est peu dire que Vonn se sent bien dans la station des Rocheuses canadiennes, surnommée en son honneur « Lake Lindsey ».

« Lake Louise a toujours été un endroit spécial pour moi et je veux vraiment commencer la saison fort et encore y augmenter mon nombre de victoires d’une ou deux unités », a expliqué à la mi-novembre la championne olympique 2010 de descente au quotidien Vail Daily.

« Je veux vraiment bien débuter à Lake Louise et poursuivre, j’espère, sur cette lancée durant tout l’hiver », a poursuivi la skieuse de Vail (Colorado).

Blessée à l’entraînement en octobre 2016 (fracture ouverte de l’humérus droit), elle avait manqué l’hiver dernier l’étape canadienne dominée par la Slovène Ilka Stuhec qui, victime d’une rupture des ligaments croisés au genou gauche, manquera l’intégralité de la saison 2017-2018.

Vonn collectionne les victoires — 77 en Coupe du monde, record du circuit féminin, quatre globes de no 1 mondiale et deux titres planétaires — mais aussi les pépins physiques. Ayant manqué les Jeux olympiques 2014 pour cause de blessure, elle a cette fois bien négocié la préparation d’une saison où les Jeux de Pyeongchang en février seront sa priorité.

« Ma priorité absolue, ce sont les JO, je les attends depuis huit ans. C’est très long, mais je suis prête […] Je n’ai rencontré aucun problème et je me sens vraiment très bien », a insisté Vonn.

Si elle est obnubilée à 33 ans par les Jeux olympiques de 2018, elle garde aussi à l’esprit deux autres objectifs : le record de victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark (86) qu’elle peut battre dès cette saison et surtout sa « bataille des sexes ».

Elle veut en effet, avant de raccrocher probablement à l’issue de la saison 2018-2019, participer à une descente du circuit masculin sur sa piste fétiche de Lake Louise en novembre 2018.

La Fédération américaine a déjà fait une demande officielle auprès de la Fédération internationale de ski (FIS), qui a promis d’étudier la question lors de son comité exécutif en mai prochain.

Vonn a reçu le soutien d’un des cadors du circuit, Aksel Lund Svindal : « Cela peut être une bonne chose pour faire parler de notre sport. Lindsey est une très grande skieuse », a rappelé le week-end dernier, en marge de l’étape masculine de Lake Louise, le Norvégien, qui a le même commanditaire principal que Vonn.

Le vétéran autrichien Hannes Reichelt est beaucoup moins enthousiaste : « Une Coupe du monde n’est pas à mes yeux l’endroit pour faire ce genre de choses. Ce n’est bien pour personne, ni les hommes ni les femmes, mais son commanditaire pourrait organiser une course sur invitation avec de belles primes », a-t-il avancé.

En attendant, Vonn va faire face à une opposition bien plus dense que les hivers précédents en descente et super-G avec la Suissesse Lara Gut, l’Italienne Sofia Goggia ou encore la Liechstensteinoise Tina Weirather.

Sa compatriote Mikaela Shiffrin, spécialiste des épreuves techniques qui l’a détrônée dans le coeur du public américain, tentera, elle, de grappiller quelques points lors du super-G de dimanche en vue du classement général de la Coupe du monde, qu’elle a remportée l’hiver dernier, tout comme la Française Tessa Worley, no 1 mondiale sortante en géant.