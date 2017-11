Retour en F1 d’Alfa Romeo après plus de 30 ans

Photo: Marco Bertorello Agence France-Presse

Turin — Alfa Romeo s’est associée à l’écurie Sauber pour effectuer son retour à la Formule 1 après une absence de plus de 30 ans. À compter de 2018, l’écurie portera le nom d’Alfa Romeo Sauber F1. La prochaine mouture de la voiture portera le logo Alfa Romeo et sera dotée d’un groupe moteur Ferrari. Le chef de la direction de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a déclaré que cette entente marquait « un pas important dans la refonte de la marque Alfa Romeo ». Le nom Alfa est apparu pour la dernière fois sur une voiture de F1 en 1985. Champion de la Formule 2 et membre du programme Ferrari junior, Charles Leclerc est pressenti pour piloter chez Sauber la saison prochaine.