Paris sportifs: les quatre circuits majeurs se préparent

En cour, les quatre principaux circuits sportifs nord-américains s’opposent à la contestation, par le New Jersey, de l’interdiction fédérale touchant les paris sportifs, qui sera entendue en Cour suprême des États-Unis la semaine prochaine.

À l’extérieur des tribunaux, trois de ceux-ci disent ouvertement qu’ils ne verraient pas d’inconvénient à perdre leur cause. Seule la NFL est demeurée sur sa position, que plusieurs de ses critiques estiment hypocrite, surtout en vertu du déménagement des Raiders vers Las Vegas, où ils prévoient s’installer tout près de la « Strip ».

Tandis que la Cour suprême des États-Unis se prépare pour cette audience où l’interdiction fédérale pourrait être révoquée, les ligues nord-américaines tentent de couvrir leurs arrières : elles se préparent à l’assouplissement des règles en la matière et espèrent avoir leur mot à dire sur la façon dont sera adoptée la légalisation des paris.

La NBA et le Baseball majeur voient ces paris comme une façon d’augmenter l’intérêt des partisans et, par le fait même, d’ouvrir de nouvelles sources de revenus. Ces ligues insistent toutefois pour que des règles appropriées soient mises en place afin de prévenir toute forme de corruption, ce qu’une décision en faveur du New Jersey dans le cas présent ne ferait pas, du moins, pas immédiatement.

Bien des choses ont changé depuis 2012, quand ces circuits et la NCAA ont poursuivi le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, pour l’empêcher de légaliser les paris sportifs dans les casinos et pistes de courses de son État. À ce moment, la MLB et la NBA étaient dirigées par des commissaires de la vieille garde, qui devaient tous deux vivre avec les stigmates du pari : Pete Rose au baseball et l’arbitre Tim Donaghy au basketball.

Bud Selig, alors commissaire de la MLB, avait indiqué dans une déposition que les paris sportifs « sont mauvais, sèment le doute et détruisent votre sport ».

Selig et David Stern, à la NBA, ont depuis été remplacés, respectivement par Rob Manfred et Adam Silver, qui ont tous deux jeté un regard neuf sur les paris sportifs.

Le défi de la légalisation



Du côté de la LNH, Gary Bettman a dit que les paris sportifs ne constituaient pas un problème compte tenu des faibles montants misés sur le hockey en comparaison des autres sports. Son circuit est devenu le premier circuit majeur à installer un club à Las Vegas, où les paris sportifs sont légaux. La NFL suivra en 2019.

Au cours des dernières années, la NFL a aussi disputé des rencontres à Londres, où les amateurs peuvent parier en ligne sur les rencontres sportives. Le commissaire Roger Goodell a admis que sa position dans ce dossier « avait évolué ».

Les opposants à la légalisation estiment que les paris sportifs s’attaqueront aux gens vulnérables, mais il est estimé que les Américains parient déjà 150 milliards annuellement. Seulement 3 % de ces paris seraient placés de façon légale. Bien que l’établissement de maisons de paris légales pourrait entraîner une hausse de la pratique dans la population, elle semble déjà largement répandue.

La corruption est aussi plus facilement détectée dans les pays où les paris sportifs sont légaux. La collection de données informatiques dans ces pays rend le trucage des matchs bien plus difficile.

Qui plus est, comme les athlètes professionnels font maintenant des millions, il apparaît improbable que ceux-ci risqueraient leur carrière en participant au trucage de matchs.

Les circuits nord-américains craignent que la Cour suprême ne légalise les paris sportifs sans que ces mesures de sécurité soient mises en place. Un porte-parole de la NBA a déclaré que la ligue préfère « une approche fédérale à un méli-mélo de règles selon chaque État ».

« L’intégrité des sports est la priorité des ligues, conclut Freeman. Nous partageons ce désir d’intégrité. Je pense que de plus en plus, la meilleure façon d’assurer cette intégrité est d’avoir un marché réglementé. »