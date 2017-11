Cinq autres athlètes russes sanctionnés pour dopage par le CIO

Lausanne — Le Comité international olympique (CIO) a sanctionné cinq athlètes russes, dont deux champions olympiques de bobsleigh à quatre aux Jeux de Sotchi en 2014, à la lumière des conclusions de la commission Oswald.

Aleksei Negodailo et Dmitrii Trunenkov ont été disqualifiés, et leurs résultats des Jeux de Sotchi ont été annulés. Les trois autres athlètes visés par les analyses et enquêtes médico-légales dans la foulée du scandale de dopage d’État en Russie sont le skeletoneur Sergei Chudino et les biathlètes Yana Romanova et Olga Vilukhina, médaillées d’argent à Sotchi.

Selon le communiqué diffusé par le CIO, les cinq athlètes ont contrevenu aux règles antidopage en vertu de l’article 2 des règles antidopage.

D’autres auditions concernant d’autres athlètes auront lieu dans les semaines qui viennent.

La commission, placée sous la présidence de Denis Oswald, est chargée d’enquêter sur les cas de dopage présumés commis individuellement par des athlètes russes. Tous les échantillons prélevés sur des athlètes russes ayant participé aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 ont été réanalysés.

Cette réanalyse avait un double objectif : d’une part, réexaminer les échantillons pour prouver qu’il y a eu dopage et, d’autre part, déterminer si les échantillons eux-mêmes ou les flacons ont été manipulés ou falsifiés.