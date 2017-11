Grand Prix d’Abou Dhabi: Bottas et Mercedes terminent 2017 au sommet

Valtteri Bottas et Sebastian Vettel célèbrent leur victoire sur le podium du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Abou Dhabi — Mercedes a donné le rythme du dernier Grand Prix de Formule 1 de 2017, remporté dimanche à Abou Dhabi par le Finlandais Valterri Bottas, devant son coéquipier, le champion du monde britannique Lewis Hamilton. De bon augure pour 2018.

Le titre pilotes ayant été attribué au Mexique, une semaine après le titre constructeurs, les deux dernières courses de la saison étaient surtout l’occasion pour les écuries de commencer à préparer l’année à venir. En testant de nouvelles pièces bien sûr, mais aussi en s’octroyant un bonus de confiance avant d’aborder l’hiver à l’usine.

Après avoir réussi le doublé pilotes et constructeurs pour la quatrième année consécutive, les Flèches d’argent terminent donc l’année au mieux, sur un autre doublé, loin devant la concurrence.

Un rythme dur à suivre

Ni les Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel, troisième à 19 secondes 330/100, et du Finlandais Kimi Räikkönen, quatrième à 45 secondes 386/1000, ni la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, cinquième à 46 secondes 269/1000, n’ont été en mesure de tenir le rythme imposé.

Ce résultat ne permet toutefois pas à Bottas de chiper dans la dernière ligne droite le titre honorifique de vice-champion du monde à Vettel.

Le Finlandais, qui avait décroché la position de tête devant Hamilton samedi, a pris le meilleur départ dimanche. Il n’a tremblé qu’après son arrêt au stand, son coéquipier se révélant plus rapide sur des pneus usés. Mais le quadruple champion du monde lui a rendu définitivement la tête en chaussant à son tour des gommes neuves.

Si elle ne lui permet pas de doubler Vettel, cette troisième victoire en GP cette année n’en est pas moins importante pour Bottas, qui montre qu’il est capable de réagir après son passage à vide au retour de la pause estivale, ainsi qu’à la déception de la course précédente, au Brésil, où, parti en tête, il avait été battu par Vettel.

Son compatriote Räikkönen profite lui de l’abandon de l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), à la suite d’un problème hydraulique, pour lui prendre la quatrième place au classement des pilotes.

Toujours au rayon des manoeuvres de dernière minute, la sixième place de l’Allemand Nico Hülkenberg permet à Renault d’arracher la sixième place au classement constructeurs à Toro Rosso, dont aucun des pilotes n’a terminé dans les points.

L’écurie française s’offre ainsi plusieurs millions de dollars de primes supplémentaires, bienvenus pour préparer la saison à venir.

Le dernier GP de Bottas

Le Brésilien Felipe Massa (Williams) a pour sa part terminé son 269e et dernier GP de F1 à la dixième place. S’il quitte la catégorie reine après quinze ans, le pilote de 36 ans ne fait pas ses adieux à la course automobile. Il est en effet pressenti en Formule E.

À noter également, la neuvième place de l’Espagnol Fernando Alonso, entré dans les points pour la cinquième fois seulement cette saison, pour la dernière de McLaren avec Honda pour motoriste. En 2018, l’écurie de Woking sera équipée par Renault, alors que Honda motorisera Toro Rosso.

La Formule 1 reprendra ses droits en Australie le 25 mars, avec un nouveau logo, rouge, d’inspiration rétro, évoquant les formes d’une monoplace, dévoilé dimanche.