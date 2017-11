La peine de prison de Pistorius plus que doublée

Afrique du Sud — La durée de la sentence d’emprisonnement de l’ancien athlète olympique Oscar Pistorius a été plus que doublée vendredi par la Cour d’appel suprême d’Afrique du Sud, à 13 ans et cinq mois. Un tribunal inférieur l’avait précédemment condamné à une peine de six ans de détention pour le meurtre de son amie de coeur Reeva Steenkamp, il y a près de cinq ans, ce que la poursuite avait qualifié de terriblement indulgent. Dans la lecture de sa décision qui n’a pris que quelques minutes, le juge Willie Seriti a dit vendredi que pour le crime qu’il a commis, Oscar Pistorius devait être condamné à une peine minimale d’emprisonnement de 15 ans. La peine de 13 ans et cinq mois tient compte du temps déjà purgé par M. Pistorius en prison et lors de son assignation à domicile.