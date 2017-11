Alex Harvey finit au 21e rang à Ruka

Photo: Martti Kainulainen / Lehtikuva via Associated Press

Ruka, Finlande — Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a remporté haut la main le sprint en style classique de la Coupe du monde de ski de fond disputée à Ruka, en Finlande, épreuve où le Québécois Alex Harvey a été incapable de franchir le cap des quarts de finale. « J’ai fait des erreurs de positionnement, a reconnu Harvey. J’aimerais refaire la course et prendre des décisions différentes. » Le Britanno-Colombien Julien Locke a fini au 59e rang, le Torontois Len Valjas 63e, Knute Johnsgaard de Whitehorse 73e, l’Ontarien Devon Kershaw 74e, et les Albertains Graeme Killick 85e et Jesse Cockney 95e.