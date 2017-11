Lake Louise: séance d’entraînement annulée

La séance d’entraînement en vue de la Coupe du monde de ski alpin de Lake Louise, en Alberta, a été annulée pour une deuxième journée d’affilée. Jeudi, c’est en raison de la pluie et du mercure au-delà du point de congélation que les descentes masculines ont été annulées. Mercredi, le temps doux et une tempête de neige ont rendu le parcours impraticable. Les hommes doivent disputer la descente samedi et un super-G dimanche. Une autre séance d’entraînement est prévue vendredi. L’an dernier, la Coupe du monde de Lake Louise avait dû être annulée parce qu’il ne faisait pas suffisamment froid pour produire de la neige avant les courses.