Un médecin plaide coupable aux accusations d’agression sexuelle

Lansing — Un docteur spécialisé dans la médecine sportive qui est accusé d’avoir agressé de jeunes filles alors qu’il travaillait pour USA Gymnastics et l’université Michigan State a plaidé coupable mercredi aux nombreuses accusations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui et pourrait écoper jusqu’à 25 ans d’emprisonnement. Le Dr Larry Nassar, qui est âgé de 54 ans, était accusé d’avoir agressé sexuellement sept jeunes filles, essentiellement dans le cadre de traitements prodigués à son domicile et dans une clinique située sur le campus universitaire. Toutes ses victimes, sauf une, étaient des gymnastes. Il fait face à des accusations similaires dans un comté voisin, et des poursuites provenant de plus de 125 femmes et jeunes filles ont été déposées. La sentence sera rendue le 12 janvier.