Le Néo-Zélandais Dick Tonks dirigera l’équipe canadienne

Victoria — Le médaillé olympique d’argent et entraîneur de longue date de l’équipe nationale de la Nouvelle-Zélande Dick Tonks a été nommé entraîneur-chef de l’équipe masculine d’Aviron Canada. Tonks, qui a gagné sa médaille en 1972, à Munich, a mené ses équipages vers plus de 30 médailles olympiques et des Championnats du monde au cours de sa carrière. Il a été nommé entraîneur de l’année sur la scène mondiale en 2005, 2010 et 2012. Aviron Canada a rompu les liens avec les entraîneurs de ses équipes masculine et féminine après une performance désastreuse aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016, marqués par la récolte d’une seule médaille.