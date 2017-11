Le Georgia Dome d’Atlanta détruit en 15 secondes

Atlanta — L’un des plus grands stades couverts d’un dôme aux États-Unis s’est effondré lundi dans un amas de béton et un important nuage de fumée à la suite d’une implosion planifiée dans le centre-ville d’Atlanta. Près de 2270 kilos d’explosifs ont été utilisés pour détruire le Georgia Dome. Le dôme avait ouvert ses portes en 1992 et il a été détruit en à peine 15 secondes. Les explosifs se sont enclenchés en spirale autour du stade alors qu’il s’effondrait sur lui-même. Un nouveau stade au toit rétractable de 1,6 milliard de dollars a été construit juste à côté. Le nouveau stade est le domicile des Falcons d’Atlanta dans la NFL et du Atlanta United dans la MLS. L’idée du Georgia Dome remonte au milieu des années 1980. Il a coûté 214 millions.