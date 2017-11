Boutin obtient l’argent et Girard le bronze en courte piste à Séoul

Séoul — Kim Boutin a décroché la médaille d’argent et Samuel Girard a mis la main sur la médaille de bronze au 1000 m, dimanche, en conclusion de la quatrième et dernière étape de la saison de la Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste.

Boutin a concédé la victoire à la Sud-Coréenne Min Jeong Choi, tandis que la Néerlandaise Yara van Kerkhof a complété le podium.

« C’était une finale de 1000 m digne des Jeux olympiques. C’était extrêmement relevé, a souligné Boutin. Et je pense que j’ai prouvé que je peux rivaliser [avec les meilleures patineuses] jusqu’à la ligne d’arrivée. J’ai bloqué Elise [Christie] jusqu’à la fin et j’ai été en position de faire des dépassements. Ç’a été une belle course et je pense que je peux être fière de mon week-end. »

La Sherbrookoise a ainsi remporté sa deuxième médaille de la fin de semaine, après avoir récolté le bronze lors du 1500 m disputé samedi. Elle en était par ailleurs à son septième podium individuel de la saison de la Coupe du monde, et son troisième au 1000 m.

Du côté masculin, Samuel Girard a accédé à la troisième marche du podium, derrière le Hongrois Shaolin Sandor Liu et le Sud-Coréen Dae Heon Hwang, respectivement.

« J’aurais aimé aller chercher la médaille d’or aujourd’hui parce que je voulais finir en force à ma dernière course avant les Jeux olympiques, a confié Girard. Mais en même temps, l’important à cette compétition, c’étaient les points-clés à appliquer en situation de course, et pas tant les résultats. J’ai bien réussi à appliquer ces points-clés en fin de semaine, et c’est ce qui m’a permis d’aller chercher le bronze aujourd’hui, alors c’est satisfaisant. »

Le patineur de Ferland-et-Boilleau en était à sa troisième médaille de la saison, et sa deuxième au 1000 m. Il avait décroché l’argent dans cette distance lors de la deuxième étape de la saison à Dordrecht, aux Pays-Bas. Il avait par ailleurs remporté l’or au 500 m cette fin de semaine là.

Charles Hamelin, de Sainte-Julie, a été éliminé en demi-finales du 1000 m, et Charle Cournoyer, de Boucherville, en quarts de finale.

Au relais, Kim Boutin, Jamie Macdonald, Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, et Valérie Maltais, de Saguenay, ont permis à l’équipe canadienne féminine de remporter la finale B. Kasandra Bradette, de Saint-Félicien, a également participé aux efforts du Canada au cours du week-end.

Le relais masculin a quant à lui été éliminé vendredi, en ronde de qualifications.

Un total de 21 médailles cette saison

L’équipe canadienne a donc décroché 16 médailles individuelles (cinq d’or, sept d’argent et quatre de bronze) et cinq médailles au relais (deux d’or et une de bronze pour les hommes, une d’argent et une de bronze pour les femmes), pour un total de 21 en quatre étapes. Les relais masculin et féminin en ont profité pour se qualifier en vue des Jeux olympiques de 2018.

Il s’agissait de la quatrième et dernière étape de la Coupe du monde en cette saison olympique. L’équipe canadienne retournera maintenant à Montréal afin de compléter sa préparation pour les Jeux de Pyeongchang.