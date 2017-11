Boisvert-Lacroix et ses coéquipiers gagnent l’or au sprint par équipes en patinage de vitesse

Stavanger — Alex Boisvert-Lacroix, Gilmore Junio et Vincent De Haître ont décroché l’or au sprint par équipes, dimanche, en Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste. La formation canadienne a fait l’épreuve en 1 minute et 19,52 secondes, établissant par là même un nouveau record du monde. Elle a devancé au classement la Norvège (1 min 19 s 84) et les États-Unis (1 min 20 s 58). Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, et ses coéquipiers ont établi un record du monde.