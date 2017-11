Charles Hamelin remporte l’or au 1500 mètres à la Coupe du monde de Séoul

Séoul — Le Québécois Charles Hamelin a remporté la médaille d’or en finale de l’épreuve du 1500 mètres, samedi, lors de la quatrième et dernière étape de la Coupe du monde de patinage courte piste disputée à Séoul, en Corée du Sud.

Hamelin a été le plus rapide grâce à un chrono de 2:14,179. Il a devancé par trois centièmes de seconde le Sud-Coréen Hwang Dae-Hon, meneur au classement de la Coupe du monde. L’Américain John Celski s’est emparé de la troisième position, tout juste devant le Québécois Samuel Girard.

« C’est une victoire qui fait vraiment beaucoup de bien. La façon dont j’ai patiné aujourd’hui, la façon dont je me sentais dans l’aréna et sur la glace, c’était vraiment exceptionnel. Je pense que jamais je ne me suis aussi bien senti depuis le début de la saison », a affirmé Hamelin.

Il s’agit de la deuxième médaille au 1500 m à l’international cette saison pour Hamelin, lui qui avait obtenu le bronze à Dordrecht, en octobre.

« Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment, à l’avant-dernière journée de compétition avant les Jeux olympiques, a-t-il ajouté. Ça m’a donné beaucoup de confiance. Cette médaille d’or prouve que tout le travail que j’ai fait physiquement et mentalement depuis toutes ces années donne encore de bons résultats. »

Le vétéran de 33 ans sera de retour sur la patinoire dimanche afin de prendre part à l’épreuve du 1000 m.

Boutin décroche la médaille de bronze

Chez les dames, la Sherbrookoise Kim Boutin a mis la main sur une sixième médaille individuelle cette saison en atteignant la troisième marche du podium au 1500 m féminin.

Photo: Jung Yeon-Je Agence France-Presse

Boutin a été devancée par les favorites locales Choi Min-Jeong et Shim Suk-Hee. La Québécoise Marianne St-Gelais a terminé au pied du podium, à près d’un dixième de seconde de sa compatriote.

Boutin a donc grimpé sur le podium lors d’une quatrième Coupe du monde consécutive cette saison et pour une deuxième fois cet automne lors de l’épreuve du 1500 m. Elle y avait raflé la médaille d’argent lors de la première Coupe du monde de la saison, à Budapest, en Hongrie.

« Marianne et moi avions comme stratégie d’aller devant et de courser comme nous sommes capables de le faire. Ç’a payé un peu. C’est certain que j’ai tiré pendant beaucoup de tours, mais l’énergie était là. Je crois que nous avons vraiment réussi à faire une bonne course », a déclaré Boutin.

Avant de se rendre en Corée du Sud, l’athlète de 22 ans avait déjà en main deux médailles d’or (500 m et 1000 m) ainsi que trois d’argent (500 m, 1000 m et 1500 m).

« J’ai raté le dernier tour de peu. La dernière fois, les Coréennes m’ont dépassée dans le dernier tour et là, c’était dans le dernier demi-tour, a poursuivi Boutin. Je commence à trouver la façon de conserver mon énergie jusqu’à la fin. La prochaine fois, ça se jouera à la ligne d’arrivée. »

St-Gelais n’était pas au bout de ses peines, elle qui était aussi en action en finale du 500 m. La patineuse de Saint-Félicien est passée bien près de décrocher la médaille de bronze, mais elle a reçu une pénalité pour avoir poussé l’Italienne Martina Valcepina (bronze) et a été exclue du podium formé de la Britannique Elise Christie (or) et de Min-Jeong (argent).

En finale B de cette épreuve, la Québécoise Kasandra Bradette a gagné la course, ce qui lui a procuré le cinquième rang de la compétition.