Manfred: «Nous ne retournerons pas jouer au Stade olympique»

Selon Rob Manfred, la défaite de Denis Coderre aux élections municipales n’aura aucun impact sur le retour ou non des Expos.

Répondant aux questions des journalistes à la suite de son allocution en marge de la réunion des directeurs généraux du baseball majeur, à Lake Buena Vista, en Floride, le commissaire a répété que des plans de construction « concrets » demeurent l’élément clé d’une renaissance des Expos.

Manfred a ajouté que « les politiciens vont et viennent », et rappelé qu’il a clairement indiqué qu’une expansion ne serait pas possible avant que les dossiers de Tampa Bay et d’Oakland soient réglés. « Je ne sais pas qui sera à la mairie de Montréal à ce moment-là. »

Quant au Stade olympique, Manfred a été très clair : « Nous ne retournerons pas jouer au Stade olympique. »

Au cours de la dernière campagne, Valérie Plante a indiqué qu’elle s’opposait au financement public d’un stade de baseball. Elle compte organiser un référendum sur la question.