Le bâton de Lou Gehrig pour ses deux derniers circuits est mis en vente

New York — Le bâton qu’a utilisé Lou Gehrig pour ses deux derniers coups de circuit est de nouveau mis à l’encan. Autrefois propriété de la famille de l’acteur Kurt Russell, le bâton, utilisé dans un match préparatoire de 1939, fait partie de la vente Yankees Legends de la compagnie Heritage Auctions. La collection entière appartient au même propriétaire et est composée majoritairement d’articles liés à l’histoire des Yankees de New York. Elle comprend notamment un bâton utilisé par Roger Maris en 1961, l’année où il a frappé 61 circuits, alors le record en une saison. Il y a aussi un gant utilisé par Mickey Mantle en 1965, en plus de balles signées par plusieurs éditions championnes des Bombardiers du Bronx. Gehrig s’est retiré après seulement huit rencontres en 1939 alors qu’il souffrait de sclérose latérale amyotrophique — souvent appelée maladie de Lou-Gehrig aujourd’hui. Il n’avait pas frappé de circuit en 28 présences au bâton cette saison-là. Il a donné le bâton utilisé pour ses deux derniers circuits à Bing Russell, le père de Kurt Russell, alors préposé aux bâtons de l’équipe. Il est demeuré dans la famille jusqu’à ce que Jill Franco, la soeur de Kurt Russell et la mère de l’ex-joueur des Majeures Matt Franco, le vende aux enchères en novembre 2011 pour 403 664 $ US.