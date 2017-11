Patinage artistique: Tessa Virtue et Scott Moir remportent l’or au Japon

Le duo canadien Tessa Virtue et Scott Moir se sont qualifiés pour la Grande finale du Grand Prix qui aura lieu du 7 au 10 décembre à Nagoya, au Japon.

Photo: Daisuke Suzuki/Kyodo News Associated Press

Osaka — Le duo canadien Tessa Virtue et Scott Moir a remporté dimanche la médaille d’or en danse au Trophée NHK de patinage artistique, à Osaka, au Japon.

Premiers après le programme court, les Canadiens ont cumulé un total de 198,64 points à l’issue du programme libre. Il s’agissait de leur deuxième titre cette saison.

Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue ont pris le 2e rang, à un peu plus de 10 points des vainqueurs. Les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte ont terminé en 3e place.

Moir et Virtue se sont ainsi qualifiés pour la Grande finale du Grand Prix qui aura lieu du 7 au 10 décembre à Nagoya, au Japon.