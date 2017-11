Julianne Séguin et Charlie Bilodeau occupent le 5e rang au Trophée NHK à Osaka

Osaka — Les Québécois Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont pris le cinquième rang du programme court au Trophée NHK de patinage artistique, vendredi.

Séguin, de Montréal, et Bilodeau, de Rimouski, ont obtenu 63,98 points pour leur performance. Ils ont éprouvé des difficultés lors de leurs sauts côte à côte, mais ont paru forts sur leur portée avec triple vrille et leur lancer avec triple.

« Ce n’est pas une performance qui montre ce que nous pouvons faire, a dit Séguin, qui a raté une partie de la saison dernière à cause d’une commotion cérébrale. Globalement, toutefois, nous avons une bonne sensation. C’est un travail en progression. »

Sans surprise, les champions du monde chinois, Wenjing Sui et Cong Han, qui ont patiné sur la chanson Hallelujah, ont dominé la compétition avec un score de 79,43 points.

Les Russes Ksenia Stolbova et Fedor Klimov, ainsi que leurs compatriotes Kristina Astakhova et Alexei Rogonov, ont suivi en deuxième et troisième places avec respectivement 75,05 et 70,47 points.

Du côté des hommes, le Canadien Keegan Messing a lui aussi abouti au cinquième échelon lors du programme court, avec une récolte de 80,13 points. Son compatriote le Torontois Nam Nguyen a connu sa part d’ennuis et terminé au 11e et dernier rang de la compétition.

« Mon objectif principal aujourd’hui était de patiner et de m’amuser, a dit Messing. La foule était très réceptive à ma performance. Je suis heureux d’avoir réussi la quadruple triple boucle piquée, et c’était la première fois cette semaine que je tombais sur mon triple axel. »

Le Russe Sergei Voronov a survolé l’épreuve avec 90,06 points.

Le Trophée NHK est la quatrième escale de la série Grand Prix de patinage artistique.