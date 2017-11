Triomphe de Humphries en Coupe du monde

Photo: Peter Morgan Associated Press

Lake Placid, NY — La Canadienne Kaillie Humphries est allée dans une école de bobsleigh à Lake Placid. Elle a vraisemblablement porté attention en classe. La double médaillée d’or olympique a signé une victoire, jeudi, lors de la première course de la Coupe du monde de bobsleigh féminin de la saison. Faisant équipe avec Melissa Lotholz, Humphries a remporté la quatrième victoire de sa carrière sur la piste de Mount Van Hoevenberg, qu’elle a descendue en bobsleigh pour une première fois, en 2006. « Vaincre les Américaines sur n’importe quelle piste est déjà très difficile », a dit la bobeuse canadienne. Les deux descentes d’Humphries ont montré un temps total de 1 h 54,40. Elle a devancé sa bonne amie et rivale Elana Meyers Taylor, des États-Unis. Cette dernière dévalait la piste avec Lauren Gibbs et elles ont arrêté le chrono à 1 h 54,53.