Un nouveau toit de 250 millions pour le Stade olympique

Québec — L’éternelle saga du toit du Stade olympique de Montréal devrait prendre fin en 2023 avec l’installation d’un toit tout neuf au coût prévu de 250 millions. La décision a été confirmée jeudi par la ministre du Tourisme, Julie Boulet, responsable des installations olympiques. À ce moment-ci, Québec n’a pas vraiment tranché entre l’option du toit fixe et celle du toit rétractable. On privilégiera un toit fixe, mais en laissant une porte ouverte pour un toit fixe comportant une section démontable, pouvant être utile lors de certains types d’événements. L’appel de propositions sera lancé en 2018. Le projet de remplacement du toit devrait être réalisé entre 2020 et 2023. On opterait pour une toile fabriquée en kevlar. Chaque année, des milliers de déchirures sont observées dans la toile du toit du stade.