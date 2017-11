Harcèlement: le CIO publie un guide pour les fédérations

Lausanne, Suisse — Désireux de protéger les athlètes contre le harcèlement et les abus dans le sport, le Comité international olympique a publié un guide de 106 pages pour aider les fédérations sportives à améliorer leurs règlements et procédures. Des athlètes, dont des gymnastes championnes olympiques, ont dévoilé leurs expériences dans la foulée de la campagne #MoiAussi (#MeToo) depuis que des allégations d’agressions sexuelles ont été faites contre le producteur Harvey Weinstein. Le document, intitulé « Référentiel », a été promis l’an dernier lorsque le CIO a créé un nouveau processus de signalement des incidents pour les athlètes aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Une responsable des programmes de protection du CIO a travaillé au village des athlètes à Rio, et le même système sera en place aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février.