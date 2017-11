La flamme olympique remise aux organisateurs des Jeux de Pyeongchang

Photo: Louisa Gouliamaki Agence France-Presse

La flamme olympique a été remise aux organisateurs des Jeux d’hiver de Pyeongchang 2018 mardi, et elle entreprendra maintenant un périple de 100 jours en Corée du Sud avant la cérémonie d’ouverture, le 9 février. Le président du comité organisateur de Pyeongchang, Lee Hee-beom, a déclaré que les Jeux seraient des Jeux olympiques « de paix et d’harmonie », en dépit des tensions entre le pays hôte et son voisin isolé doté de l’arme nucléaire, la Corée du Nord. Vêtue comme une grande prêtresse, l’actrice Katerina Lehou a mené la cérémonie de 90 minutes au stade panathénien d’Athènes. La flamme, placée dans une lanterne, a été remise au président du Comité olympique grec, Spyros Capralos, qui l’a transmise à Lee. Le relais de la flamme en Corée du Sud impliquera quelque 7500 porteurs et traversera neuf provinces et huit grandes villes avant d’arriver au Stade olympique de Pyeongchang.