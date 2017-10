Mondial 2018: le budget explose de 600 millions $US

Photo: Alexander Nemenov Agence France-Presse

Moscou — Les dirigeants russes ont déclaré que la Coupe du monde 2018 de soccer coûtera 600 millions $US de plus que prévu, soit quelque 760 millions $CAN. Ni le comité organisateur ni le gouvernement russe n’ont immédiatement précisé la nature de cette soudaine explosion de coûts, divulguée dans un décret gouvernemental signé par le premier ministre, Dimitri Medvedev. Les coûts ont ainsi augmenté de près de 760 millions pour porter la facture totale à 14,9 milliards, selon ce décret. De ce montant, 57,6 % provient du budget fédéral russe. Une autre tranche de 13,6 % provient des budgets des gouvernements régionaux, en plus de 28,8 % provenant « personnes morales », un terme qui désigne à la fois des entreprises privées et d’État.