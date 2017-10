JO d’hiver: Pékin devra pallier le manque de neige

20 octobre 2017Christopher Bodeen - Associated Press

L’absence de montagnes et de neige naturelle au centre-ville de Pékin forcera les épreuves de ski à être présentées à Chongli ainsi que dans le district de Yanking.

Pékin, ville hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 2022, a un problème de neige. Malgré les températures froides, il ne tombe presque pas de neige sur la capitale chinoise.

Prenant les choses en mains, le comité organisateur des JO 2022 a formé une « équipe neige » et a invité des experts de Finlande, du Canada et d’autres nations afin d’aider à trouver des solutions, selon le guide officiel produit par le gouvernement municipal.

L’équipe de travail devra « accélérer les recherches sur des technologies de pointe permettant de fabriquer et conserver la neige, en plus de mettre de l’avant un plan qui permettra d’assurer un approvisionnement suffisant de neige ».

Jeudi, le maire adjoint de Pékin, Jiandong Zhang, a affirmé que tous les sites de compétitions et tous les réseaux de transport des JO seront complétés d’ici la fin de 2019, ce qui permettra à la capitale chinoise de tenir des épreuves tests à compter de l’an prochain.

« Ces projets avancent rondement et sans rencontrer quelque problème que ce soit », a déclaré Zhang lors d’une rencontre du Parti communiste chinois.

Pékin a obtenu les Jeux en 2015, devançant Almaty, au Kazakhstan, au scrutin pour devenir la première ville à accueillir les Jeux d’été et d’hiver. Le centre-ville de Pékin accueillera les épreuves intérieures comme le hockey et le patinage de vitesse, dans des amphithéâtres pour la plupart utilisés lors des Jeux d’été de 2008.



