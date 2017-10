JO de 2026: les dirigeants suisses veulent déposer une candidature

Genève — Le gouvernement fédéral suisse a indiqué mercredi qu’il est disposé à verser environ 1,02 milliard $US pour que la ville de Sion accueille les Jeux olympiques d’hiver de 2026. Le Conseil fédéral suisse a voté pour le dépôt de la candidature, qui pourrait toujours être freinée par l’opposition populaire. Le conseiller fédéral Guy Parmelin, qui dirige le Département des sports, a dit que la candidature sera retirée si le non l’emporte en référendum. La proposition de la Suisse survient trois jours après que les électeurs autrichiens eurent refusé qu’Innsbruck dépose sa candidature pour l’organisation des JO de 2026. Parmelin a mentionné que les motifs du refus d’Innsbruck sont difficiles à cerner. Sion est la meilleure option encore disponible pour la Suisse pour l’organisation des JO de 2026 puisque les électeurs du canton des Grisons ont rejeté pour la deuxième fois la proposition d’une candidature conjointe de Saint-Moritz et Davos. Le projet « Sion 2026 » pourrait être soumis aux électeurs suisses dans un référendum qui se déroulerait dans plus d’un canton suisse.