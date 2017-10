Baseball: Tony La Russa quitte l’organisation des Diamondbacks

Photo: Matt York Associated Press

Phoenix — L’ex-gérant Tony La Russa a décidé de quitter l’organisation des Diamondbacks de l’Arizona. La Russa a été directeur des opérations baseball entre 2015 et 2016, avant de devenir analyste des opérations baseball à la suite de l’arrivée du nouveau directeur général Mike Hazen et du gérant Torey Lovullo le printemps dernier. La Russa a dit par voie de communiqué que son travail « était plus exigeant » que ce qu’il pensait. Il a ajouté qu’avec la nouvelle direction, les Diamondbacks peuvent espérer connaître de bonnes saisons pendant de nombreuses années. L’un des actionnaires des Diamondbacks, Ken Kendrick, a mentionné que La Russa a joué un rôle essentiel dans la progression de l’équipe. Hazen a ajouté que la contribution de La Russa était inestimable d’un point de vue personnel et qu’il est « très reconnaissant pour tout ce qu’il a accompli ici et la manière dont il a géré la transition ».