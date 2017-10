L’Italie fera face à la Suède en barrages de la Coupe du monde 2018

Zurich — La plus intéressante affiche des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2018 opposera l’Italie à la Suède. L’Italie, quadruple championne de la Coupe du monde, qui est du tournoi en continu depuis 1958, jouera le match aller en Suède à la suite du tirage au sort effectué mardi. Les trois autres barrages de la zone Europe sont : Irlande du Nord-Suisse, Croatie-Grèce et Danemark-Irlande. Les matchs aller seront disputés du 9 au 11 novembre, et les matchs retour du 12 au 14 novembre.