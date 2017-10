Le Canadien Lionel Sanders finit deuxième au Championnat du monde Ironman

Photo: Tom Pennington Getty Images / Agence France-Presse

Kailua-Kona (Hawaï) — Le Canadien Lionel Sanders a fini deuxième au Championnat du monde Ironman. L’Ontarien, originaire de Harrow, a complété l’épreuve en huit heures, quatre minutes et sept secondes. L’Allemand Patrick Lange l’a emporté en 8 h 01 min 40 s. Sanders a complété la portion natation de 3,86 km en 53 min 41, avant de rétrécir l’écart en augmentant la cadence dans la portion vélo de 180 km — qu’il a franchie en 4 h 14 min 19 s. L’athlète âgé de 29 ans a ensuite parcouru les 42 km du marathon en 2 h 51 min 53 s. Les 10 meilleurs athlètes masculins et féminins du Mondial Ironman se sont partagé une bourse totale de 650 000 $US.