Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — Après le succès de l’édition de cette année, la ville de Québec accueillera de nouveau les finales de la Coupe du monde de ski de fond en 2019 et 2020, a confirmé la Fédération internationale de ski (FIS). L’élite internationale du ski de fond a donc rendez-vous sur les plaines d’Abraham du 22 au 24 mars 2019. Toutefois, le Conseil de la FIS doit encore approuver le calendrier complet pour les deux saisons. « Le programme de 2020 reste encore à être confirmé, mais celui de 2019 sera identique à ce que nous avons connu en mars dernier », a révélé Patrice Drouin, président de Gestev. Alex Harvey s’est réjoui d’apprendre la nouvelle, qui lui permettra sans doute de terminer sa carrière en Coupe du monde près de sa famille et de ses proches. En mars dernier, l’événement a attiré plus de 60 000 personnes à Québec et, selon un sondage récent de la FIS, a été considéré par les équipes nationales comme la meilleure étape du circuit la saison dernière.