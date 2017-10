Kaya Turski prend une retraite forcée

Photo: Doug Pensinger / Getty Images / Agence France-Presse

Incapable de donner sa pleine mesure aux Jeux olympiques de Sotchi en raison d’une blessure au genou, la spécialiste du slopestyle Kaya Turski souhaitait plus que tout se reprendre à ceux de Pyeongchang, en Corée du Sud, en février. Mais comme ça lui est arrivé trop souvent au cours de sa carrière, son corps l’empêche de vivre à fond sa passion. À tel point que la Montréalaise doit mettre un terme de façon définitive à sa carrière. Turski a remporté sept fois les X-Games, dont six fois d’affilée, en plus de terminer une fois au deuxième rang. Sur le circuit de la FIS, elle a signé une victoire en Coupe du monde, avant de terminer deuxième aux Mondiaux de 2011, en Utah. Deux ans plus tard, à Voss-Myrkdalen, en Norvège, elle remporte le titre mondial.