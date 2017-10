Bouchard s’incline devant Rybarikova au 1er tour à l'Omnium de Chine

Photo: Greg Baker Agence France-Presse

Pékin — Eugenie Bouchard s’est inclinée 6-4, 6-3 devant la Slovaque Magdalena Rybarikova au premier tour de l’Omnium de Chine, tôt dimanche matin. Bouchard a commis cinq doubles fautes et n’a réussi qu’un seul as contre sa rivale, 28e joueuse au classement de la WTA. Rybarikova n’a mis qu’une heure et 34 minutes pour venir à bout de Bouchard, et elle a maintenant une fiche de 4-1 en carrière contre la joueuse.