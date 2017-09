O. J. Simpson pourra être libéré lundi

Il y a eu l’O. J. star du football américain, l’O. J. fuyard en Ford Bronco, l’O. J. acquitté d’un double meurtre, l’O. J. braqueur humilié en prison : O. J. Simpson retrouve les projecteurs pour un nouveau rôle majeur, l’homme libre.

Aujourd’hui âgé de 70 ans, l’ancien champion peut théoriquement demander dès dimanche la sortie anticipée de son pénitencier de Lovelock, dans l’État du Nevada, après avoir passé neuf ans derrière les barreaux pour une attaque à main armée.

Mais, pour des raisons pratiques, la libération ne devrait intervenir qu’à partir de lundi, selon les médias et son avocat.

« Il est désormais très, très impatient », a confié Malcolm LaVergne, le défenseur du prisonnier, à l’antenne de la chaîne KTNV-TV à Las Vegas. « Il est rempli d’optimisme. »

L’un des détenus les plus célèbres des États-Unis, O. J. Simpson avait il y a 22 ans été déclaré non coupable du meurtre en 1994 de son ex-épouse et d’un ami de celle-ci à Los Angeles.

Une vedette

Ce « procès du siècle », surmédiatisé et extrêmement chargé sur le plan racial, avait captivé le pays, et le verdict innocentant Simpson continue de susciter la controverse près d’un quart de siècle après.

« The Juice », ainsi qu’il est surnommé, avait paradoxalement été condamné au civil pour ces mêmes faits quelques mois plus tard.

Cela n’a pas signifié la fin des ennuis de l’ancien athlète noir, également acteur de cinéma et commentateur sportif.

Irruption

O. J. Simpson a continué à défrayer la chronique judiciaire avec ses problèmes financiers et en étant suspecté de diverses infractions mineures.

Puis, le 13 septembre 2007, il a fait irruption avec cinq hommes de main dans un hôtel-casino de Las Vegas pour y « récupérer », sous la menace d’armes, des souvenirs sportifs auprès de revendeurs.

Il devait initialement purger jusqu’à 33 ans de prison pour ces faits qualifiés d’enlèvement, de cambriolage et de vol à main armée, mais s’est vu accorder une remise de peine pour une partie de ses condamnations.

En juillet dernier, il est parvenu à raccourcir davantage sa sentence, en convainquant la commission des libertés conditionnelles du Nevada de ses bonnes facultés de réinsertion.