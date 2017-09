Cinq gardiens à surveiller lors de la nouvelle saison dans la LNH

Certains gardiens tenteront cette saison d’atteindre des plateaux importants, d’autres tenteront de rebondir après avoir connu des saisons décevantes, et enfin certains souhaiteront faire bonne impression dans leur nouvel environnement. Voici les cinq gardiens qui seront à surveiller en 2017-2018.

Matt Murray, Penguins de Pittsburgh

Murray a déjà deux bagues de la Coupe Stanley et la confiance de son équipe même s’il n’est âgé que de 23 ans et qu’il n’a disputé que 62 matchs de saison régulière en carrière. Le filet des Penguins appartient au joueur originaire de Sault Ste. Marie, en Ontario, maintenant que le meneur dans l’histoire de la concession au chapitre des victoires, Marc-André Fleury, est parti pour se joindre aux Golden Knights de Las Vegas.

Steve Mason, Jets de Winnipeg

Les Jets ont connu des problèmes de constance devant leur filet depuis qu’ils ont déménagé d’Atlanta et ils croient qu’ils ont trouvé, du moins pour le moment, la solution en Steve Mason. Les Jets ont conclu une entente de deux ans avec le vétéran âgé de 29 ans le 1er juillet, après avoir passé cinq saisons avec les Flyers de Philadelphie. Lui, au moins, devrait faciliter la tâche du gardien de 24 ans Connor Hellebuyck. Mason a effectué 445 départs en carrière en 10 ans avec les Blue Jackets de Columbus et les Flyers, tandis que Hellebuyck en a réalisé 79 au cours des deux dernières campagnes.

Ben Bishop, Stars de Dallas

Après des années d’incertitude devant leur filet, les Stars espèrent qu’ils ont finalement corrigé le problème en faisant l’acquisition de Bishop des Kings de Los Angeles avant de lui offrir un contrat de six ans et 29,5 millions $US. Le vétéran âgé de 30 ans vient de connaître sa pire saison, d’un point de vue statistique, en carrière, bien qu’il ait été ralenti par de nombreuses blessures lors de ses séjours avec le Lightning de Tampa Bay et les Kings. Le joueur originaire de Denver a été acquis par les Kings à la veille de la date limite des transactions l’an dernier afin de composer un tandem avec Jonathan Quick en prévision des séries éliminatoires, mais il n’a gagné que deux de ses sept départs et les Kings ont raté la danse printanière.

Mike Smith, Flames de Calgary

Les Flames étant à la recherche d’un gardien partant et les Coyotes de l’Arizona songeant à rebâtir, Smith est devenu une option attrayante pour la formation albertaine, qui l’a acquis par voie de transaction. Les meilleurs jours du vétéran âgé de 35 ans sont de toute évidence derrière lui, mais les Flames croient qu’il pourra tenir son bout derrière une défensive étanche et les mener au-delà du premier tour éliminatoire, comme ce fut le cas l’an dernier. Les Flames ont obtenu le premier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l’Ouest l’an dernier, mais ils se sont retrouvés dans le pétrin tôt pendant la saison régulière en raison des problèmes de constance du gardien Brian Elliott, qui a quitté l’équipe à titre de joueur autonome.

Roberto Luongo, Panthers de la Floride

Luongo a connu une saison difficile en 2016-2017 principalement à cause des blessures, mais il pourrait atteindre cette saison certains plateaux s’il demeure en santé. Le Montréalais âgé de 38 ans est à 34 rencontres d’atteindre le plateau des 1000 en carrière et ne serait que le troisième gardien de l’histoire à accomplir cet exploit. Il est également à six matchs de surpasser Terry Sawchuk (971) au troisième rang de l’histoire pour les matchs joués, et n’a besoin que de deux victoires pour devancer Curtis Joseph (454) au quatrième rang de l’histoire de la LNH.