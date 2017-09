Basketball: l’entraîneur de Louisville suspendu

New York — L’entraîneur de l’équipe de l’Université de Louisville, Rick Pitino, célèbre aux États-Unis, a été mis en congé sans solde mercredi dans l’attente des conclusions d’une enquête sur un système de corruption dans le basketball universitaire. Dix personnes ont été interpellées entre lundi et mardi en ce qui concerne ce scandale, qui porte sur des pots-de-vin versés à des entraîneurs ainsi qu’à des joueurs et à leurs familles. Tout en relevant qu’aucune charge n’avait été retenue à ce jour contre l’Université ou aucun de ses employés, le président de Louisville, Greg Postel, a souligné que « les allégations [étaient] sérieuses ». Âgé de 65 ans, Rick Pitino est l’un des entraîneurs les plus connus du basket américain, professionnel ou amateur. Il a notamment été l’entraîneur des Knicks de New York et des Celtics de Boston