Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Singapour

17 septembre 2017 12h00Jérôme Pugmire - Associated Press

Lewis Hamilton a signé sa septième victoire de la campagne, et sa 60e au total.

Singapour — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Singapour, dimanche, tandis que son principal adversaire au championnat des pilotes, Sebastian Vettel, a subi un dur coup en étant contraint à l’abandon à la suite d’un spectaculaire accrochage dès le premier tour.

Il s’agissait de la quatrième victoire en cinq courses pour le Britannique, qui a devancé dans l’ordre au fil d’arrivée le pilote Red Bull Daniel Ricciardo et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas.

Le Québécois Lance Stroll, chez Williams, a complété la course en huitième place.

Hamilton, qui a pris le départ de la cinquième place, a semblé surpris que la chance lui sourit de la sorte — surtout sur l’une des pistes les plus difficiles où effectuer des dépassements. L’avant du peloton s’est ouvert et le Britannique a signé sa septième victoire de la campagne, et sa 60e au total.

En vertu de cette victoire, Hamilton dispose maintenant d’une avance de 28 points sur Vettel au championnat des pilotes avec six courses à négocier cette saison. D’autre part, Mercedes a maintenant une avance de 102 points sur l’équipe italienne au championnat des constructeurs.

Vettel semble avoir été le principal responsable de l’incident, en dépit du fait qu’il s’élançait de la première position sur la grille de départ. L’accident a provoqué un effet domino, emportant au passage son coéquipier chez Ferrari Kimi Raikkonen, le pilote Red Bull Max Verstappen et le pilote McLaren Fernando Alonso.

« J’ai profité de l’accident, a admis Hamilton. Qui aurait pu prévoir ça ? »

Ricciardo, qui est reconnu cette saison pour sa constance, a réalisé un septième podium à ses 10 dernières courses.

Carlos Sainz a signé sa meilleure performance en carrière en terminant quatrième, devant la Force India de Sergio Perez.

Vettel avait obtenu la position de tête la veille en qualifications, mais il n’a pu poursuivre sa lancée dimanche.

Une impressionnante averse tropicale s’est abattue sur le secteur quelques heures avant la course, et d’autres ont suivi par intervalles tout juste avant le départ de la course prévu à 20h sur le circuit Marina Bay.

Les mauvaises conditions météorologiques ont peut-être rendu Vettel nerveux, même s’il est le détenteur du record avec quatre victoires en carrière à Singapour.

Après un départ hésitant, le quadruple champion du monde de F1 a donné un coup de volant vers la gauche afin de bloquer Verstappen. Ce geste a contraint le Néerlandais à se retrouver coincé sur Raikkonen, entraînant l’accrochage.

La voiture de Raikkonen a ensuite heurté l’aile de Vettel avant de dériver sur la piste et de heurter de manière spectaculaire la Red Bull de Verstappen et la McLaren d’Alonso — qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment après avoir connu un bon départ.

Hamilton s’est hissé en tête, tout en prenant soin d’éviter les dégâts, pendant que Ricciardo passait du troisième au deuxième rang.

Après quelques tours derrière la voiture de sécurité, la course a repris au septième passage alors que les voitures chassaient l’eau de la piste à vive allure.

Entre-temps, Vettel était de retour aux puits pour constater les importants dégâts à son aileron avant ainsi qu’à l’aile gauche de sa Ferrari.

« Désolé les gars. Désolé, a-t-il répété sans cesse. Je suis vraiment désolé. »

En entretien sur les ondes du réseau britannique Sky, Vettel a tenté d’expliquer sa version des faits.

« Je ne voyais rien, a-t-il commenté. J’ai vu Max, puis j’ai vu Kimi entrer en contact avec l’aile gauche de ma voiture, alors que Max était quelque part derrière. »

Interrogé sur l’impact de cet accident sur ses espoirs de décrocher le titre, l’Allemand a gardé son sang-froid.

« C’est ça la course automobile, a dit Vettel. Je suis certain que nous aurons d’autres opportunités de nous reprendre. »

Verstappen, qui était parti de la deuxième position, est rentré chez Red Bull la tête basse, tandis que Raikkonen exprimait sa frustration.

« Tout simplement ridicule », s’est exclamé le Finlandais.

Le prochain Grand Prix sera présenté en Malaisie, le 1er octobre.