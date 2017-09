Tokyo accélère les travaux de son futur Stade olympique

Le Stade olympique de Tokyo prend forme, avec 22 grues sur le site et l’installation des gradins des spectateurs après 10 mois de travaux sur les fondations souterraines.

Avec une date butoir dans un peu plus de deux ans, le travail est intense.

Le ministre olympique Shunichi Suzuki, dans le cadre d’une visite du nouveau stade national, a révélé que la construction se déroule selon les prévisions, louant l’efficacité du déroulement des opérations. Il a déclaré que toute la technologie disponible devait être mobilisée pour terminer le stade avant la date limite de novembre 2019. Suzuki a toutefois averti que les travailleurs ne devraient pas accumuler des heures supplémentaires.

« Les conditions de travail doivent respecter les normes légales », a averti Suzuki.

Dangereux surmenage

Suzuki a fait allusion au suicide cette année d’un travailleur lié au surmenage, ou « karoshi », et a abordé les préoccupations concernant l’environnement de travail. Il a rappelé à la principale entreprise de construction, Taisei Corp., et au Japan Sport Council, le gestionnaire du stade financé par le gouvernement, de surveiller de près le surmenage. Des mesures ont depuis été prises et l’environnement de travail s’est amélioré.

La construction a pris un retard d’un peu plus d’un an sur son échéancier, alors que les plans originaux du stade ont été abandonnés en raison de l’augmentation vertigineuse des coûts et d’un design impopulaire. Le gouvernement a approuvé la construction d’un stade de 150 milliards de yens (1,66 milliard de dollars canadiens) par une coentreprise formée de Taisei, Azusa Sekkei Co. et le bureau de Kengo Kuma, un architecte qui a conçu les nouveaux plans.

Afin de gagner du temps, Taisei et ses sous-traitants apportent des éléments préfabriqués et semi-assemblés en usines pour en accélérer l’installation.

Le site compte environ 1000 travailleurs en moyenne, a déclaré Yukio Komatsu, un responsable de la planification et de la gestion sur place.